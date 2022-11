Reacties na overlijden Paula D’Hondt: “Een bijzondere dame, vol vuur”

“Paula D’Hondt was een bijzondere dame, een zeer dynamisch iemand vol vuur”. Dat zegt gewezen CVP-premier Mark Eyskens woensdag in een reactie op het overlijden van Paula D’Hondt. Ook andere cd&v’ers roemen woensdag in reacties de rol die D’Hondt heeft gespeeld in de partij en politiek.

“Het nieuws treft me”, reageert Eyskens. “Paula D’Hondt was een bijzondere dame, een zeer dynamisch iemand vol vuur”, zegt hij. “Paula was de grote behartiger van de postbodes. Ze verdedigde hen met volle overtuiging”, aldus Eyskens.

De 89-jarige Eyskens herinnert zich ook dat hij in de jaren ‘80, in een van de regeringen-Martens, een besparing moest opleggen aan D’Hondt, die toen staatssecretaris voor PTT (Posterijen, Telegrafie en Telefonnie) was. “Ze vond dat een vreselijke beslissing en is toen in huilen uitgebarsten. We hebben toen een andere formule gevonden”, aldus Eyskens.

Ook cd&v reageert woensdag op Twitter op het overlijden. “Zij heeft mee de hoekstenen van de CVP gezet en maakt voor altijd deel uit van de familie van de christendemocratie. Onze gedachten gaan uit naar haar nabestaanden”.

Vlaams cd&v-minister Hilde Crevits heeft het, eveneens op Twitter, over “afscheid van een grote dame”. Haar partijgenoot Vlaams minister Benjamin Dalle schrijft “Rust zacht Paula Dhondt. Heel veel respect voor deze grote dame die een blijvende stempel heeft gedrukt op mijn partij en onze politiek.”

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi zegt op Twitter: “Minister van Staat, maar voor mij voor eeuwig en altijd dé minister van Verdraagzaamheid.” Federaal minister Annelies Verlinden (cd&v) heeft het over “een sterke dame met een groot hart, een christendemocraat in hart en nieren”.

Voormalig cd&v-voorzitter en gewezen Vlaams minister Wouter Beke roemt op Twitter D’hondt als iemand die als “eerste de weg baande voor een beleid van gelijke kansen, racismebestrijding, migratie en inburgering. Een christendemocrate met een sterke overtuiging.”