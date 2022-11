Is het terecht dat Eden Hazard een basisplaats krijgt tegen Canada? De kwestie verdeelt de meningen: waarom wel, en waarom niet?

© BELGA

Chef voetbal Ludo Vandewalle zegt JA: “Het verbaast me hoe weinig respect hij krijgt”

Het verbaast me hoe weinig respect Eden Hazard krijgt. Hij speelde 123 keer voor de Rode Duivels en scoorde 33 keer, na Lukaku het meest ooit in de nationale ploeg. Er waren er zelfs die riepen dat hij niet in de 26-koppige WK-selectie mocht zitten. Onvoorstelbaar. Ik geef toe, het is niet op basis van zijn verleden dat de bondscoach hem die basisplaats moet geven. Het is hier een WK, dan worden er geen geschenken uitgedeeld.

De denkfout die de meeste tegenstanders maken is dat ze zich de Eden Hazard van het WK 2018 voor de geest halen om de Eden Hazard van vandaag te beoordelen. Dat is niet fair. Hij werd toen verkozen tot de op één na beste speler van het toernooi, na Luka Modric. Vergeet het WK van vier jaar geleden en probeer Eden Hazard te beoordelen op de wedstrijden die hij speelt. Gewoon, zonder die vergelijking te maken. Valt hij dan zo zwaar uit de toon? Zou iedereen dan ook schreeuwen dat hij uit de ploeg moet?

Het gaat over: geloof je nog in Eden Hazard of niet? Ik sluit me aan bij Roberto Martinez en geloof nog in de aanvoerder. Waarom? Omdat Eden Hazard op zijn best nog altijd beter is dan Leandro Trossard op zijn best. Daarom moet je hem tot het uiterste de kans geven om hem weer zo dicht mogelijk bij zijn beste niveau te krijgen. Dat is door hem te laten spelen. Nog een reden: Trossard en vooral Jérémy Doku zijn betere invallers dan Hazard. Zij kunnen dan meer het verschil maken. De invalbeurten van Hazard zijn eerder matig.

Hazard is een raspaardje, een vat vol talent dat leeft van flitsen. Dat type verhoogt zijn niveau nu eenmaal sneller dan iets minder begaafde spelers. Zo veel wedstrijden heeft hij niet nodig. In die wetenschap moet je de kans op een wederopstanding van wat ooit één van de beste spelers ter wereld was tot het uiterste proberen. Het niet proberen is pas echt kwalijk. Pas als het vanavond dramatisch misloopt, kan de bondscoach overwegen voor iemand anders te kiezen.

Voetbalreporter Valerie Van Avermaet zegt NEE: “De vorm is te weinig”

“Alleen spelers die in vorm zijn, zullen spelen.” Dat liet bondscoach Roberto Martinez optekenen voor de start van dit WK en laat dat nu net zijn wat Eden Hazard niet is. Wie iets anders beweert, maakt zichzelf iets wijs. Wie al twee jaar op de sukkel is en dit seizoen amper 229 minuten in clubverband in actie kwam -nog niet eens het equivalent van drie volledige wedstrijden- is dat niet. Tijdens een WK in het midden van het seizoen, met amper voorbereiding is in vorm zijn meer dan ooit belangrijk.

Tuurlijk bulkt Eden Hazard nog steeds van het talent, maar dat komt er al even niet meer uit. Hazard gaf ook zelf aan dat hij ver van de vorm van zijn leven zit. De basisplaats tegen Egypte kunnen we nog begrijpen. Oefenwedstrijden dienen om spelers ritme te laten opdoen, maar openingswedstrijden op een WK dienen daar niet voor. Tegen Canada is een basisplaats van Hazard dan ook niet gerechtvaardigd. Zeker niet nu we met Trossard een vervanger hebben die wél in topvorm is. Hij is dit seizoen een sensatie in de Premier League bij Brighton met een goal om de twee wedstrijden.

En het is ook een mentale kwestie. Ook al is Hazard de kapitein van de Rode Duivels, hij zal een bankzitterstatuut sneller aanvaarden dan Trossard. Hij is het intussen immers gewend dat hij op de bank zit -bij Real Madrid doet hij niets anders dit seizoen. Voor Trossard daarentegen zal een gemiste basisplaats een grotere mentale klap zijn. Hij beseft dat hij niets meer kon doen dan wat hij de laatste maanden heeft getoond. Als zelfs schitteren in de Premier League niet voldoende is, tja.

Laat Hazard ritme op doen in de derde groepswedstrijd, als die geen rol meer speelt om de volgende ronde te halen. Of laat hem invallen tegen Canada, mocht de wedstrijd vroegtijdig beslist zijn in het voordeel van de Duivels. Dan kan hij zonder druk ritme opdoen. In een ander wedstrijdverloop lijkt zelfs hem laten invallen tegen Canada geen must. Jérémy Doku viel vinnig in tegen Egypte en van hem zijn we zeker dat hij goed kan invallen. Zijn onverschrokkenheid en durf stonden in groot contrast met de passes opzij van Hazard. Bij Hazard bestaan er bovendien twijfels over of hij een goede invaller is. Allemaal toch niet onbelangrijk als de match nog moet opengebroken worden diep in de tweede helft.