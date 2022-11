Het WK voetbal is begonnen en uiteraard maken ook onze Rode Duivels daar hun opwachting. Hoogdagen dus voor fans, maar vooral voor de geliefden van ons elftal is het een spannende periode. Wij waren benieuwd naar wie die voetbalvrouwen nu precies zijn en wat hen zoal bezighoudt in het leven. Vandaag bijt Mishel Gerzig, aka de verloofde van doelman Thibaut Courtois, de spits af.