LIVE WK. Geen Trossard aan de aftrap, Dendoncker krijgt de voorkeur op Debast

Essa Al Suleity uit Qatar: “Waarom klagen over Qatar? Over het WK in Rusland klaagde niemand”

De Qatarese journalisten in de mediacentra zijn niet zo talrijk, maar Essa Al Suleity is een uitzondering. Hij was vandaag present bij Marokko-Kroatië, ging één helft naar Duitsland-Japan en kijkt straks naar België-Canada. “Ik heb grote bewondering voor België”, zegt hij. “Ik kijk op tv dikwijls naar Manchester City en Kevin De Bruyne is weergaloos. Jullie hebben ook Courtois en Lukaku. Oh is Lukaku geblesseerd. Dat is jammer. Ik hoop dat België ver zal raken in het WK, maar je moet het altijd afwachten. Argentinië verloor al, Duitsland nu ook…De minder ervaren landen verrassen hier. Behalve Qatar (lacht). Wij waren te nerveus voor die eerste match. Voor ons wordt het moeilijk.”



Wat vindt Essa Al Suleity dan van dit gecontesteerde WK in het algemeen. Kan hij vrijuit praten? “Er wordt van buitenaf veel geklaagd over dit WK”, klinkt. “Ik kan alleen zeggen dat wij alles hebben gedaan voor de fans, voor de spelers en voor de media om er een zorgeloos toernooi van te maken. Vier jaar geleden was het WK in Rusland en toen klaagde niemand. Dat is slechts een vaststelling.” (jug)