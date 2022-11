Kust is populairste bestemming voor Belgische dagtoeristen

De kust is de populairste bestemming voor Belgische dagtoeristen. Dat blijkt uit een studie naar dagtoerisme in Vlaanderen en Brussel die dinsdag door provinciebedrijf Westtoer is voorgesteld. Belgen maakten in één jaar, van juni 2021 tot juni 2022, in totaal 81 miljoen dagtrips. Daarvan waren er bijna 18 miljoen naar de kust.