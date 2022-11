Het overkwam Julie Van den Steen, en ze is lang niet de enige: hoe bied je steun aan iemand die een miskraam kreeg?

Julie Van den Steen plaatste op Instagram een emotioneel bericht waarin ze getuigt over het verlies van haar ongeboren kindje. En Van den Steen is lang niet de enige die geconfronteerd wordt met zo’n verlies: “1 op de 6 vrouwen maakt dit mee”, stelt ze. Een hoog cijfer, en toch rust er nog een taboe op het onderwerp. Steun bieden als partner en als omgeving is cruciaal. Maar hoe doe je dat?