Manchester City bevestigt: succescoach Pep Guardiola tekent contractverlenging tot 2025

De 51-jarige Spanjaard heeft City sinds zijn overname in 2016 naar vier landstitels, vier League Cups en de FA Cup geleid en zijn contract zou in de zomer aflopen. “Ik ben verheugd dat Pep’s reis met Manchester City Football Club zal worden voortgezet”, zei City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak in een verklaring. “Hij heeft al zoveel bijgedragen aan het succes en de structuur van deze organisatie, en het is spannend om te bedenken wat er mogelijk zou kunnen in de toekomst.”

Over alle competities heen won Guardiola 271 van de 374 matchen met City. Met zijn 374 wedstrijden is hij de tweede langstzittende naoorlogse hoofdcoach in de geschiedenis van de club, na Les McDowall die er tussen 1950 en 1963 de ploeg 587 matchen leidde. “Dankzij hem creëerde het team een City-voetbalstijl die over de hele wereld wordt bewonderd. Zoals elke City-fan kijk ik uit naar wat ons te wachten staat”, aldus Al Mubarak.

Prijzen pakken

De contractverlenging hing al een tijdje in de lucht, maar werd nu pas officieel bevestigd. “Ik ben zo blij dat ik nog twee jaar bij Manchester City blijf”, zei Guardiola er zelf over. “Ik kan iedereen bij de club niet genoeg bedanken voor het vertrouwen in mij. Ik ben hier gelukkig en comfortabel. Ik heb alles wat ik nodig heb om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Vanaf de eerste dag voelde ik iets speciaals hier zijn. Ik kan op geen betere plek zijn.”

Guardiola hoopt mee te kunnen bouwen aan de toekomst van de club: “Ik weet dat het volgende hoofdstuk van deze club de komende tien jaar geweldig zal zijn. Het is de afgelopen tien jaar gebeurd en het zal de komende tien jaar opnieuw gebeuren omdat deze club zo stabiel is. We kunnen nog veel prijzen pakken!”