Marokkaanse fans in Genk klaar voor robbertje voetbal tegen Kroatië

De inkleding is er, net zoals de sfeer en het geloof in een goede afloop. En zoals dat bij een WK gebruikelijk horen daar ook vlaggen bij. In de zaal en zoals meer aan de wagens van de supporters. Of het bij een overwinning tot een zegestoet tot in het centrum van Genk komt is niet zeker. Vast staat wel dat het, althans in dit zaaltje, tot een roes van geluk zal leiden. Opmerkelijk is de Belgische vlag in de zaal. En ook daarvoor zullen diezelfde fans supporteren woensdagavond.