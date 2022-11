Voormalig minister van staat Paula D’Hondt (96) overleden

Minister van Staat Paula D’hondt (96) is overleden. Dat meldt VRT. D’Hondt was in de jaren 80 staatssecretaris en minister in de regeringen van Wilfried Martens en werd door Koning Boudewijn benoemd tot Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid. Ze is de moeder van de bekende politierechter Peter D’Hondt.

Paula D’Hondt werkte van 1948 tot 1974 als maatschappelijk assistent bij de NMBS. In 1974 werd ze voor de CD&V verkozen in de Senaat. Van 1981 tot 1988 was ze staatssecretaris voor Post, Telegraaf en Telefoon in de regeringen van Wilfried Martens. Daarna was ze even minister van Openbare Werken. Als Koninklijk Commissaris voor het Migrantenbeleid (1989-1993) kreeg ze lof van links én rechts omdat ze boven de partijen leek uit te stijgen.

(later meer)