Werknemer van McDonald’s verdeelt meningen door tijdens shift op te stappen: “Dat was ik niet af!”

Een Nieuw-Zeelandse jongeman verdeelt de meningen op TikTok met een video waarin hij abrupt ontslag neemt tijdens zijn shift in een McDonald’s-restaurant. “Ik neem ontslag”, roept hij naar zijn manager omdat hij weigert van een berg afwas schoon te maken. Het is niet duidelijk of de video in scène werd gezet, maar de video werd al miljoenen keren bekeken op sociale media. En er komen heel wat gemengde reacties van kijkers. Sommigen hebben weinig sympathie met de jongen en noemen hem “lui”, “een verwend kind” en “respectloos”, maar er komen ook begripvolle reacties. “Ik werk ook in McDonald’s”, schrijft iemand. “Ik snap het.”