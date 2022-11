GEPROEFD. Last van winterblues? In deze tapasbar zit je meteen in Andalusië met de zon op je bord

Nu al last van winterblues? In Mi Casa y más is het nog altijd zomer. — © Boumediene Belbachir

Nu al last van winterblues? In Mi Casa y más in As is het nog altijd zomer. Wij sloegen een glas tinto de verano achterover, smulden van Spaanse croquetas en boekten (bijna) een reis naar Málaga.

In As verwacht je niet meteen een stukje Andalusië, maar dat is buiten het echtpaar Jeroen Souvereyns en Marijke Engelen gerekend. Afgelopen zomer openden ze de deuren van hun eigen tapasrestaurant Mi Casa y Más. Hoewel er geen Spaans bloed door hun aderen stroomt, loopt hun hart over van liefde voor het land van siësta’s en flamenco. De streek rond Málaga is hun tweede thuis én culinaire inspiratiebron. Omdat ik nog altijd rouw om de zomer, reserveer ik een tafeltje voor twee.

De eyecatcher van de sfeervolle zaak is de toog met mozaïektegeltjes. Ik bestel verse sangria (5 euro) en mijn vriend gaat voor een glas tinto de verano (4 euro): een Spaanse zomerdrank op basis van rode wijn een Spaanse citroenlimonade. We klinken op een gezellige avond en vragen een bordje queso manchego, Spaanse kaas, (6 euro) en jamón Ibérico de Trevélez (10 euro): een ham uit de streek van Granada die met de hand voor ons gesneden wordt. “Málaga”, mompel ik na mijn eerste stuk brood met ham. “Ben jij daar al geweest?”. Mijn lief verandert van onderwerp: “Neem ook een stukje kaas, echt helemaal jouw ding.”

Málaga

We vervolgen onze ‘zomeravond’ met albóndigas, balletjes in tomatensaus (4 euro), huisgemaakte croquetas van ham en chorizo (4 euro voor twee stuks), patatas bravas (3,5 euro) en patatas rellenas, pureeballetjes gevuld met gehakt (4 euro). De pureeballetjes zijn origineel en lekker, maar ook de klassiekers zijn om duimen en vingers bij af te likken. We nemen nog een suggestie: calamar a la plancha, verse inktvis (10 euro). Een schot in de roos bij mijn vriend, dus ik grijp opnieuw mijn kans. “Jij wint: een vliegticket naar Zuid-Amerika is op dit moment te duur. Maar Málaga...” Hij: “Ik weet dat je niet gek bent op wezens uit de zee, maar van deze inktvis moét je een hapje proeven. Overheerlijk!” Ik bijt op mijn lip.

Mi Casa y Más is een echte familiezaak: ook dochters Jolien en Myrthe steken een handje toe als jobstudent. De naam van de zaak betekent ‘mijn huis en meer’, maar ‘mi’ verwijst ook naar Marijke, die ‘Mie’ genoemd wordt door haar vrienden. We sluiten af met een digestief - twee maal limoncello. “Dus, Málaga...”, probeer ik een laatste keer. “Mañana mañana”, maakt mijn lief korte metten met mijn droom.

Tot ik hem overtuigd heb van Andalusië eis ik elk weekend de zon op mijn bord in deze Asserse tapaszaak, de place to be voor wie wil overwinteren.

Waarom hier uit eten?

1. De wisselende wijnkaart met flessen van Bodegas Guimara in Genk, een verdeler die samenwerkt met wijnboeren uit Spanje.

2. De vele gerechtjes met ‘wezens uit de zee’, voor liefhebbers van mosseltjes, inktvis en vis.

3. Geduld is een schone deugd: in de lente en de zomer geniet je hier op een charmant terras, van waarop je rechtstreeks naar Málaga wordt geteleporteerd.

Dorpsstraat 105 in As. Open: do t.e.m. zo van 16 uur tot middernacht. Info: www.micasaymas.be