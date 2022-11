Colruyt test onbemand voertuig op openbare weg: “Langste traject ooit in België”

Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group, test momenteel een onbemand voertuig dat bediening op afstand combineert met een automatische piloot. Het wagentje legt komende maanden geregeld een traject van vier kilometer af tussen het distributiedepot in de industriezone en de Colruytwinkel in Londerzeel.

“Dit is meteen het langste traject dat ooit in België werd afgelegd door een onbemand voertuig”, zegt Kim Vancauwenberghe van Smart Technics van de Colruyt Group. “Het wagentje werd ontwikkeld door het Estse bedrijf Clevon. We willen in deze eerste fase vooral de technologie testen en bekijken hoe we samen met de lokale en federale overheid niet enkel een veilig, maar ook ecologisch transport kunnen voorzien op de openbare weg in een stadsomgeving.”

Online boodschappen

“Er is wel altijd iemand in de controlekamer die het wagentje op afstand kan bedienen bij eventuele obstakels. De tests leveren niet enkel bruikbare inzichten op voor de online boodschappendienst Collect&Go. Ook andere formules van onze groep volgen de studie met veel interesse.”

Collect&Go is in juni 2022 als marktleider in België gestart met thuislevering in steden. “Daarom werd gekozen voor een test met een compacte, volledig elektrische wagen die voldoende opbergruimte heeft en afgesloten kan worden met een cijfer- of QR-code”, gaat Vancauwenberghe verder.

Belangrijke pijler

“Online boodschappen doen, is een belangrijke pijler voor Colruyt Group. Het is onze ambitie om daarin best of class te zijn én te blijven. In een snel veranderende e-commerce context zoeken we dan ook voortdurend naar manieren om de laatste kilometer zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren.”

Burgemeester Conny Moons (LWD) van Londerzeel en de lokale politiediensten zijn nauw betrokken bij dit pilootproject. Zij staan in voor de veiligheid en begeleiding langs het traject. “Ik ben enorm fier dat onze gemeente kan bijdragen aan dit technologisch hoogstandje”, zegt Moons.

Veilig

“De politie bestudeerde een traject waar het veilig kan tussen de Londerzeelse Bedrijvenzone en het Colruytwarenhuis. Het wagentje zal tijdens de testfase maximum 25 kilometer per uur rijden, dus neen: we gaan er niet mee over het kruispunt van de A12 rijden, maar kiezen eerder kleinere gemeentewegen die zorgvuldig door de politie zijn bestudeerd.”

“Er is een gelijkaardig project in Hasselt, maar hier is het de eerste keer in ons land dat een traject van vier kilometer op de openbare weg wordt afgelegd”, zegt federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Zelfrijdende auto’s zijn een extra mobiliteitskeuze, die een nuttige aanvulling kan vormen op het openbaar vervoer. Samen met de gewesten en de sector wil ik een regelgevend kader vaststellen voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Daarom steunen we deze tests.”