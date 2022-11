12.000 jaar geleden, in de ijstijden, was er op aarde een geavanceerde beschaving, die door een natuurramp is uitgeveegd. Dat stelt de druk bekeken Netflix-serie Ancient apocalypse. Wereldwijd gruwelen archeologen van deze ongefundeerde thesis. “Netflix moet deze serie de disclaimer Dit is fictie meegeven”, zegt archeologieprofessor Bart Vanmontfort (KU Leuven).