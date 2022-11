Alweer niet, waarom Rafael Nadal nog nooit de ATP Finals kon winnen: “Het is te moeilijk voor hem. Alle factoren zitten tegen”

Nummer twee van de wereld Rafael Nadal heeft in zijn carrière al zowat alles gewonnen wat er te winnen valt in het tennis. 92 grote titels, waaronder twee keer olympisch goud en 22 Grand Slams waaronder een waanzinnige veertien keer Roland Garros. Maar de ATP Finals, het officieuze WK tennis, winnen lukte nog nooit. “Het is helemaal anders dan op de Grand Slams”, zegt zijn nonkel en ex-coach Toni Nadal.

Volgens Toni Nadal, de nonkel en zelf jarenlang coach van Rafa, is het format de grootste oorzaak. De ATP Finals worden gestart met een groepsfase van vier spelers per poule, een unicum in het tennis. “Het is heel moeilijk voor hem”, zei Toni Nadal erover aan Tennis Infinity. “De Grand Slams bieden een speler de kans om zichzelf in vorm te spelen doordat je in de eerste ronde tegen wat makkelijke tegenstanders uitkomt, wat bij ATP Finals niet gebeurt.” Dat op de Grand Slams naar drie winnende sets wordt gespeeld, speelt ook in Nadals voordeel.

Toni Nadal, nonkel en ex-coach van Rafael Nadal. — © AFP

“Als je bij een Grand Slam aankomt, heb je dat dus niet. Dan heeft hij een paar wedstrijden gehad. Als hij de eerste week kan passeren, kan hij in de tweede week het toernooi winnen. Maar hier is het niet hetzelfde, want in de eerste wedstrijd speel je tegen een van de beste spelers ter wereld, en dan is het te moeilijk”, voegde Toni Nadal eraan toe.

Toni Nadal is momenteel coach van het Canadese toptalent Felix Auger-Aliassime. Dat leverde in Turijn, waar dit seizoen de ATP Finals plaatsvonden, een ongemakkelijke situatie op voor de Spanjaard. Want zijn Canadese pupil speelde in de groepsfase tegen, jawel, Rafael Nadal. Auger-Aliassime won in twee sets. De eindzege ging voor een zesde keer naar de Serviër Novak Djokovic.

De Spanjaard moet niet zo ver terug in zijn geheugen om een voorbeeld aan te halen van een prestigieus toernooi dat zijn familielid zonder enige voorbereiding wist te winnen: “Toen hij bijvoorbeeld in Australië aankwam, speelde hij in de eerste wedstrijd niet al te best, ook in de tweede niet, in de derde hetzelfde. Maar daarna werd het steeds beter.” Totaal onverwacht won Rafael Nadal zo de Australian Open door in de finale na een weergaloze comeback Daniil Medvedev te verslaan.

Razendsnelle hardcourt

Ook blessures speelden vaak een rol voor de blessuregevoelige Nadal, die zo op het absolute einde van het seizoen nooit meer volledig fit en in topconditie aan het toernooi kon starten. Dit jaar verloor de 36-jarige Nadal op de ATP Finals in Turijn twee van zijn drie groepswedstrijden. Nadal kwam terug uit een blessure, en begon met minimale voorbereiding aan het toernooi. En dat was eraan te zien. Pas in zijn derde wedstrijd kreeg hij zijn ‘timing’ goed op de razendsnelle hardcourtondergrond en leek Nadal weer de oude.

Die zeer snelle ondergrond is sowieso iets waar ‘Gravelkoning’ Nadal niet meteen vrolijk van wordt. Op hardcourt won hij over zijn gehele carrière gezien 78 procent van zijn wedstrijden (515 keer winst, 146 nederlagen), op ‘zijn’ gravel is dat met een fabelachtige 91 procent (474 overwinningen en amper 45 verliespartijen) een stuk beter. Dat de wedstrijden op de ATP Finals ook nog eens indoor worden gespeeld, maakt het helemaal lastig voor de Spanjaard want het maakt de snelle hooglandbaan in Turijn immers nog sneller. In zijn leven won Nadal zelfs ‘amper’ 68 procent van zijn indoorwedstrijden.

Nadal won dit jaar op het Parijse gravel voor de 14de keer Roland Garros, een record. — © ISOPIX

Op de Grand Slams was Nadal dit seizoen wel succesvol. Naast de Australian Open schreef hij ook voor een veertiende keer Roland Garros op z’n naam. Nadal is recordhouder wat het aantal Grand Slams betreft met 22 stuks. Hij doet daarmee een gooi naar de titel ‘GOAT’, de allerbeste speler ooit. Maar of Nadal een van de volgende jaren toch nog eens het ‘officieuze wereldkampioenschap’ zal winnen, blijft een groot vraagteken. Want zowel het format, zijn blessuregevoeligheid als de omstandigheden zullen niet snel wijzigen. Ook in 2023 vindt de seizoensfinale namelijk plaats in Turijn.