Nieuwe massaclaim tegen Renault wegens sjoemeldiesels in Nederland

Tegen het Franse autoconcern Renault is in Nederland opnieuw een massaclaim in verband met het dieselschandaal opgestart. Volgens de stichting Emission Claim heeft de constructeur jarenlang gesjoemeld met de uitstoot van dieselauto’s waardoor de voertuigen tot wel zestien keer de wettelijke toegestane hoeveelheid schadelijke stikstof uitstoten.

Het gaat om ongeveer 300.000 auto’s die zijn gemaakt tussen 2009 en 2019. De betrokken Nederlandse dieselrijders worden opgeroepen om zich te melden. Emission Claim wil voor hen ongeveer 20 procent van het aankoopbedrag terugeisen, waardoor de claim volgens een snelle berekening van een woordvoerder zou kunnen oplopen tot 3 miljard euro.

De zaak wordt gefinancierd door de Amerikaanse claimadvocaat Steve Berman die in de Verenigde Staten al heeft gezorgd voor grote schikkingen, onder meer in zaken over het dieselschandaal tegen Volkswagen en Mercedes. Hij financiert in Nederland ook dieselclaimzaken tegen Mercedes en Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Opel.

Het is in Nederland niet de eerste zaak tegen Renault. Eerder diende de stichting Car Claim ook al een grote massaclaim in tegen Renault en dochter Dacia vanwege het dieselschandaal. Bij de bekendmaking van die claim in november vorig jaar werd gesproken van een claimbedrag tot zo’n 1 miljard euro. Car Claim voert samen met de Consumentenbond procedures tegen meerdere autofabrikanten.