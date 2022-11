Hamontse jeugdauteur brengt ratelhonden, het Binnenland en een voddenkind tot leven in nieuwste boek

“Het is een verhaal over het vinden van je eigen plek in de wereld”, vertelt jeugdauteur Stefan Boonen. — © Luc Daelemans

Zopas verscheen ‘Lowie – Van de vogel en de dief’ van jeugdauteur Stefan Boonen (56). Daarin vertelt de in Kessel-Lo wonende Hamontenaar de avonturen van een meisje, dat wegloopt en op het einde bijna doodgaat. “Het is een verhaal over het vinden van je eigen plek in de wereld”, preciseert hij.

De eerste alinea van hoofdstuk 31: “Ooit was Hinkel het ruigste dorp van het Binnenland. Met houthakkers zonder vingers, struikrovers zonder tanden. Elke ochtend hingen er onderbroeken in de bomen, zaten er bloedspatten op de vensters.”

Hoeft het benadrukt dat de nieuwste jeugdroman van Stefan Boonen zich afspeelt in een volkomen fictieve omgeving? En mocht dat niet volstaan om de rol van de verbeelding te accentueren: in de Dikke Van Dale ga je tevergeefs op zoek naar substantieven als Binnenland (met hoofdletter), ratelhond, voddenkind en scheetkamer. Het boek is volgens de auteur ergens tussen vroeger en nu gesitueerd. Geen vermelding van smartphones, WhatsApp-berichten, Tesla’s, windmolenparken of cryptomunten.

“Kinderboekentijd heet dat. Ik denk dat je de verbeelding van kinderen nooit genoeg kan stimuleren”, zegt Stefan Boonen, wiens bibliografie meer dan honderd boeken telt. “Lowie gaat over een meisje dat bij een ouder koppel in een grote villa in dienst is, iets tussen een slaafje en een huishoudhulp. Ze is dat al een tijdje beu. Op een dag geeft de vrouw de vingerknip te veel en loopt Lowie impulsief weg. Ze ontdekt snel dat weglopen één ding is, maar jezelf heruitvinden een ander.”

Wat is de actuele insteek?

“Dat het niet vanzelfsprekend is om zonder hulp een andere plek te vinden. Lowie staat er helemaal alleen voor, maar ontmoet gaandeweg een aantal mensen. In spreekwoordelijke zin kan dat net zo goed gaan over vluchtelingen als over kinderen die na de relatiebreuk van hun ouders op zoek moeten naar een houvast. Of over kinderen die door uiteenlopende omstandigheden aan hun lot worden overgelaten.”

Is een boek het meest aangewezen medium om dat besef bij te brengen?

“Ik weet het, lezen staat door het intense gebruik van digitale media onder druk, maar tijdens lezingen in scholen en bibs merk ik dat het boek lang niet ten dode is opgeschreven. Daarom vind ik het zo belangrijk om zelf te gaan voorlezen of te wijzen op het uitgebreide aanbod jeugdliteratuur voor alle leeftijdscategorieën. Zo kan een graphic novel door de talrijke illustraties een opstap zijn naar een roman. Om dezelfde reden heb ik samen met illustrator Melvin – pseudoniem voor Peltenaar Wout Schildermans – het kinderboekenfestival KABAAL opgezet. Door het wegvallen van de Boekenbeurs was er een leemte. Volgend jaar vindt het op 4 en 5 maart plaats in bibliotheek Permeke in Antwerpen.”

Je volgde een opleiding tot timmerman, daarna studeerde je voor orthopedagoog. Een atypische voorgeschiedenis.

“Ja, het is een ongewoon traject. Net als dat van Lowie. Het schrijven was een droom en intussen ben ik tot mijn grote voldoening al meer dan twintig jaar auteur. Men vraagt me weleens of ik overweeg om ooit voor volwassenen te schrijven. Alsof jeugdliteratuur een soort opstapje is naar het echte werk. Voor eens en altijd: nee, dus. Ik ben kinderboekenschrijver en koester de thema’s, het taalgebruik en de fantasie die daarbij horen.”

Lowie – Van de vogel en de dief, Stefan Boonen, Uitgeverij Pelckmans, 320 blz., 19 euro.

Stefan Boonen leest op zaterdag 26 november om 14 uur voor in de bib van Achel