Ook verzot op romantische vintage? Check de tips en persoonlijke favorieten van Karolien

Een reisje terug in de tijd met Karolien Vanoppen (31), zaakvoerster van taartenhuisje Cantine Clementine in Hasselt. Karolien woont samen met haar echtgenoot Jeroen Moermans (36), architect, zoontje Flor (2,5) en poes Oscar in een van kop tot teen gerenoveerd rijhuis in de Hasseltse binnenstad.

“Mijn uitgebreide kopjescollectie is mijn grootste trots. Zo’n zes jaar geleden ben ik naar aanleiding van ons huwelijk met mijn verzameling gestart, omdat ik zelf wilde instaan voor de catering op ons feest. Daardoor moest ik ook op zoek naar geschikt servies. Na het trouwfeest is het merendeel van mijn verzameling in onze kelder beland in afwachting van de realisatie van mijn grote droom om een eigen horecazaak uit de grond te stampen.”

“Nu heb ik gemiddeld zo’n tweehonderd koffiekopjes in mijn bezit, al kan ik daar wel moeilijk een cijfer op plakken. In mijn zaak worden er een honderdtal dagelijks gebruikt, terwijl de rest ofwel thuis in de kelder of elders is opgeslagen. Als er al eens ééntje breekt, heb ik met andere woorden altijd wel nog wat in reserve staan. Mijn allereerste kopje is mijn favoriet. Dat kocht ik samen met mijn echtgenoot tijdens een uitje naar, jawel, de kringwinkel. Ik heb het kopje trouwens nog steeds. Het is een prachtexemplaar met bloemetjesprint en een verfijnd gouden randje. Ik herinner me nog dat ik toen tegen mijn man zei: “Dat is een zeldzaam stuk. Als je dat vindt, moét je dat kopen.” Nadien is mijn verzameldrift een beetje uit de hand gelopen en kocht ik er wekelijks nieuwe. Mijn man lachte daar altijd hartelijk mee: “Ze zijn toch moeilijk te vinden, niet?” (lacht)

“Vandaag zijn dergelijke kopjes wel echt moeilijk op de kop te tikken. En als je ze al vindt, kosten ze ook gemakkelijk het dubbele of het driedubbele van vroeger. Toen betaalde ik gemiddeld 0,5 euro of 1 euro voor een kopje met schoteltje, bij uitzondering misschien een keertje 2,5 euro of 3 euro voor een uniek stuk. Merken hebben daarbij nooit een rol voor mij gespeeld. Als ik het mooi vind, koop ik het. Meestal zijn dat lieflijke kopjes met bloemetjesprints in zeemzoete kleurtjes. Ik ben nogal een fan van romantische vintage.”

Hier ga ik shoppen

“Vroeger stapte ik wekelijks de Kringloopwinkel binnen en bracht ik altijd wel wat mee naar huis. Nu gebeurt dat minder. Samen met mijn zus plande ik ook op regelmatige tijdstippen een Kringloopdag in. Op één dag tijd bezochten we dan in Limburg verschillende Kringwinkels.”

Leuke interieurtip

“Bots je op iets leuks, koop het dan, want vaak bestaat er slechts één stuk van. Ook als een tof stuk een beetje beschadigd is, koop ik het. Er valt altijd wel iets mee aan te vangen. Zo doet een koffiekopje met een barstje nog perfect dienst als bloempotje.”

Mijn lievelingsperiode

“ik heb geen voorkeur voor een bepaalde periode, als ik het leuk vind mag het mee. Ik ben echt een oude ziel in een relatief jong lichaam. Ik hou van haken, hoeden en thee drinken, bij voorkeur uit gekke, oude kopjes.” (lacht)

Vintage spullen van Karolien

Een vriend schonk ons de apothekerskast als trouwcadeau. De kast stond eerst een tijdje in zijn cocktailbar.

De oude eettafel is een erfstuk van Jeroens opa. Op een dag breekt hij letterlijk doormidden, want hij valt nu al bijna uit elkaar, maar we krijgen het niet over ons hart om hem zomaar weg te doen.

We kochten deze paarse fauteuil van Artifort voor slechts vijftig euro van een kotgenoot van Jeroen. Nadien beseften we pas dat we een koopje hadden gedaan.