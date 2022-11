Meeste gevangenissen voelen zware impact van staking cipiers

In de gevangenissen wordt sinds dinsdagavond 24 uur gestaakt, al voor de derde week op rij. De meeste gevangenissen zijn “zwaar geïmpacteerd”, bevestigt Katleen Van De Vijver, woordvoerder van het Gevangeniswezen. In meerdere penitentiaire instellingen is politiebijstand gevraagd omdat er niet genoeg werkwilligen opdaagden en ook het regime voor de gedetineerden wordt aangepast.

De staking in de gevangenissen maakt deel uit van een actie van het federaal ambt, zegt vakbondssecretaris Eddy De Smedt van VSOA. De ambtenarenbonden hebben een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend, gericht tegen de minister van Ambtenarenzaken. Zo vragen ze dat de barema’s van de federale ambtenaren na twintig jaar zouden worden opgetrokken, naast maaltijdcheques vanaf dit jaar en een volwaardige dertiende maand. Op 9 november vond al een eerste actie- en stakingsdag plaats, die ook voelbaar was in de gevangenissen.

Vorige woensdag werd er ook gestaakt door de cipiers en vandaag opnieuw. De volgende actie in de gevangenissen staat gepland op 7 december, zegt De Smedt. De grote actiebereidheid bij de cipiers verklaart hij door het ongenoegen over de aanhoudende problemen in de Belgische gevangenissen, zoals personeelstekorten en overbezetting. “In de gevangenis van Mechelen bijvoorbeeld daagden vandaag slechts twee werkwilligen op. De politie zal moeten bijspringen. Maar de problemen slepen er al lang aan: de camerabewaking werkt er slechts voor een derde en er worden regelmatig zaken over de muur gegooid. Agressie door gedetineerden wordt niet afdoende aangepakt”, illustreert de vakbondssecretaris.