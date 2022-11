De tentenkampen en containers waar de WK-fans in Qatar kunnen verblijven, krijgen veel kritiek. Maar is een luxueuzer alternatief: een cruiseboot. Op het schip MSC World Europa verblijven 6700 supporters. Onder hen de Engelse WAGs, horden Britse fans en minstens ook één Belg: Cédric Mahieu (39). Die liet ons even binnenkijken in dit drijvend hotel.