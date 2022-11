216 asbestsluikstorten ontdekt in Vlaanderen

Het tijdschrift vermoedt echter dat het reële aantal asbestsluikstorten veel hoger ligt. “De Vlaamse overheid heeft daarover geen cijfers ter beschikking”, schrijft Knack. Asbestsluikstorten zijn niet zonder gevaar. Als asbest verweert, kunnen kankerverwekkende vezels vrijkomen. Hoewel de meeste Vlaamse containerparken gratis hechtgebonden asbest aanvaarden, wordt er nog steeds illegaal asbesthoudend materiaal gedumpt.

De meeste gemeentebesturen stellen dat het sluikstorten van asbestafval sporadisch voorkomt. Toch zag Knack enkele koplopers wat het aantal asbestsluikstorten sinds 2020 betreft, namelijk Tienen (24), Antwerpen (23), Sint-Truiden (21), Turnhout (20) en Lier (20).

Zo tekent zich een Antwerpen een stijgende trend af: in 2020 werd er 625 kilo asbestafval gedumpt, in 2021 970 kilo en in 2022 was dat al 3.635 kilo. “Die fikse stijging dit jaar komt door twee achtergelaten aanhangwagens volgeladen met asbestplaten. De opleggers werden in beslag genomen door de politie. Meestal gaat het om kleine hoeveelheden asbestafval bij een sluikstort: enkele golfplaten, wat scherven of asbestbuizen”, schrijft Knack.

Als een sluikstort zich op een privéterrein bevindt, levert dat vaak bijkomende problemen op, stipt het tijdschrift nog aan. Indien de sluikstorter niet wordt geïdentificeerd, draait de eigenaar van het terrein immers zelf op voor de kosten. “Soms blijft asbestafval daardoor zelfs jaren liggen, zelfs ná melding bij de gemeente”, schrijft Knack.