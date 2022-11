Elke meteen uitgebakken in ‘Bake Off Vlaanderen’: “Blij dat ik niet heb opgegeven”

Haar verblijf in de baktent was er helaas één van korte duur. Elke Paulissen (30) uit Lanaken moest woensdagavond Bake Off Vlaanderen verlaten. “Toch blij dat ik niet heb opgegeven.”

“Het zijn vijf straffe bakkers”, zei Regula Ysewijn nog terwijl ze samen met haar medejurylid Herman Van Dender de spektakelstukken van Bake Off Vlaanderen overschouwde. Maar toch moest er ook in de tweede aflevering van het Play4-bakprogramma iemand naar huis. Dat bleek Elke Paulissen te zijn.

De Lanakense had de jury op dag één nog laten smullen van haar tartelettes. “Ik vind het superlekker. De rabarber is zo lekker dat we nog meer hadden willen hebben”, smikkelde Herman. Tijdens de technische proef, een Hongaarse Dobos-taart, eindigde ze in het midden van de rangschikking. Het spektakelstuk, een bustetaart, bleek voor alle kandidaten de grootste uitdaging. Elke waagde zich als grote The Lord of The Rings-fan aan een cake in de vorm van slechterik Sauron, maar ondervond wat problemen met haar boterroom.

Na meerdere pogingen kon ze de slechterik met zijn iconisch masker toch aan de jury presenteren. Die vonden dat het qua smaken iets meer had mogen zijn, maar de boterroom - volgens het recept van haar oma - was wel zeer goed.

“Het was een heel leuke ervaring. Ik ben blij dat ik niet heb opgegeven, ondanks dat de laatste proef niet van een leien dakje liep. Dus toch een mini overwinning voor mezelf vandaag: nooit opgeven”, zei Elke toen ze van Wim te horen kreeg dat zij de tent moest verlaten. “Ik ben wel teleurgesteld. Ik had gehoopt verder te geraken, maar ik ben blij dat ik hier heb mogen staan.”

Volgende week worden de twee groepen samen in de mixer gestoken voor drie nieuwe opdrachten. Met de 18-jarige Axl Bijnens zit er nog een Lanakenaar in de competitie.

