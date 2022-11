Holding Ackermans & van Haaren op zoek naar vervangster voor Alexia Bertrand

Kersvers staatssecretaris Alexia Bertrand heeft haar zetel in de raad van bestuur van de holding Ackermans & van Haaren na negen jaar opgegeven als gevolg van haar aanstelling. Het Bel20-bedrijf gaat nu op zoek naar “een nieuwe vrouwelijke kandidaat”, zo laat het woensdag weten.

Open VLD plukte Alexia Bertrand eind vorige week weg bij de Franstalige zusterpartij MR en schoof haar naar voren als vervanger van Eva De Bleeker als staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming in de federale regering. Haar vader Luc Bertrand is voorzitter van Ackermans & van Haaren. Haar broer John-Eric Bertrand is dan weer co-CEO van de holding, naast Piet Dejonghe.

Ackermans & van Haaren kwam woensdag met een trading update over de resultaten in het derde kwartaal. De resultaten bleven “standhouden” tegenover het recordjaar 2021, en dat “ondanks de verslechterende economische situatie en de achteruitgang van de geopolitieke context”. De holding zit op een oorlogskas van meer dan een half miljard euro en verwacht dit jaar een recordwinst te boeken.

Ook bouwgroep CFE, die voor ruim 62 procent in handen is van Ackermans & van Haaren, kwam met een tussentijdse verklaring. Het bedrijf rapporteert een “bescheiden omzetgroei” van 2,8 procent en kan bogen op een goed gevuld orderboek van meer dan 1,7 miljard euro. Het houdt vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar: een winst die het resultaat van 2021 moet benaderen.