Vijftien gewonden bij twee ontploffingen aan bushaltes in Jeruzalem: politie gaat uit van aanslagen

Bij twee ontploffingen aan bushaltes in Jeruzalem zijn woensdag minstens vijftien mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn ernstig gewond, zo melden de Israëlische hulpdiensten.

Bij een eerste explosie, die plaatsvond bij een bushalte aan de rand van de stad, raakten twaalf mensen gewond. Kort daarna volgde een melding over een andere explosie bij een bushalte in Ramot, ten noorden van de stad. Volgens de hulpdiensten raakten daar drie mensen gewond en werd een bus vernield.

Over de precieze achtergrond van de incidenten bestaat nog onduidelijkheid. De Israëlische politie gaat uit van aanslagen. In het verleden hebben militante Palestijnse organisaties al herhaaldelijk aanslagen gepleegd in Jeruzalem.

