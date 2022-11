Protesten uitgebroken in ’s werelds grootste iPhone-fabriek in China

Bij de grootste iPhone-fabriek ter wereld, in het Chinese Zhengzhou, zijn woensdag protesten uitgebroken. Dat blijkt uit video’s en foto’s die op social media als Weibo en Twitter verspreid worden. De fabriek is eigendom van de Taiwanese onderaannemer Foxconn.

Een live video toont tientallen arbeiders die ’s nachts voor rijen politieagenten en een politievoertuig “Verdedig onze rechten!” roepen. Andere beelden tonen een menigte arbeiders die bij daglicht door de straten marcheren, sommigen worden geconfronteerd met een rij mensen in witte pakken en de oproerpolitie. De hashtag #FoxconnRiot werd woensdagmiddag (lokale tijd) gecensureerd. Enkele berichten over de protesten bleven echter online.

200.000 werknemers

Foxconn is een groot concern dat elektronische producten voor verschillende internationale merken assembleert. Het Taiwanese bedrijf is de belangrijkste leverancier van Apple. Het werd de afgelopen maanden geconfronteerd met een toenemend aantal Covid-19-gevallen in zijn enorme vestiging in Zhengzhou. In het complex werken meer dan 200.000 werknemers, die meestal ter plaatse zijn gehuisvest. Foxconn had besloten de site te sluiten, met de werknemers nog binnen. Honderden arbeiders trachtten te voet te vluchten.

Op video’s die een anonieme getuige bezorgde aan Bloomberg, is te zien hoe werknemers uit de slaapzalen van de fabriek stromen en zich duwend en trekkend een weg banen langs in het wit geklede bewakers, die in de minderheid zijn. Het protest begon ’s nachts over onbetaalde lonen en de angst voor de verspreiding van het coronavirus, zegt de getuige aan Bloomberg. Meerdere werknemers raakten gewond en antioproerpolitie kwam woensdag ter plaatse om de orde te herstellen, zegt die bron nog.

Foxconn Technology Group is de grootste werkgever in de privésector in China, met meer dan een miljoen werknemers in het hele land in ongeveer dertig fabrieken en onderzoeksinstituten.

