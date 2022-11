Partij Bolsonaro wil deel van stemmen ongeldig laten verklaren, na verloren presidentsverkiezing

Ruim drie weken nadat de rechtse president Jair Bolsonaro in Brazilië bij de verkiezingen is weggestemd, wil zijn partij een deel van de uitgebrachte stemmen ongeldig laten verklaren. De Liberale Partij (PL) diende daartoe een verzoekschrift in bij het hoogste verkiezingstribunaal, verklaarde partijleider Valdemar da Costa dinsdag. Bolsonaro’s partij betwijfelt of alle elektronische stemmachines goed hebben gewerkt.