Humanitaire hulpverlener van Franse ngo gedood bij hinderlaag in Mozambique

In het noorden van Mozambique is een humanitaire hulpverlener van de Franse ngo Solidarités International gedood bij een hinderlaag van een gewapende groep. Dat heeft de organisatie dinsdag gemeld.

De ngo zegt dat het personeel “geschokt is door het nieuws van de dood van een van zijn collega’s, die het slachtoffer werd van een aanval door een gewapende groepering”. Dat gebeurde zondag op een weg in het district Muidumbe, in de richting van Palma, in de provincie Cabo Delgado, klinkt het in een verklaring. Het slachtoffer had de Mozambikaanse nationaliteit.

“Dit plaatselijke personeelslid van de organisatie reisde privé van Pemba naar Palma om deel te nemen aan de distributieactiviteiten van Solidarités International toen de auto waarin hij zat een doelwit werd”, zegt directeur-generaal Kevin Goldberg. “De moord op onze collega en de burgers die met hem meereisden, schokt en verontrust ons. In Mozambique of waar dan ook, mag de burgerbevolking nooit het doelwit zijn. Onze eerste gedachten gaan uit naar de families van de slachtoffers, hun geliefden en al onze collega’s, die kapot zijn van het brute verlies van een van onze leden.”

De regio wordt al meer dan vijf jaar geteisterd door jihadistisch geweld.