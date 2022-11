Ze zijn fake, of “gekocht”, betaald door de Fifa. Dat is toch het idee bij de grote groepen Indiërs die met vlaggen van de Rode Duivels door Qatar paraderen. Maar ze zijn er wel. Ze komen uit Kerala, een voetbalgekke provincie in India waar metershoge affiches van onze Kevin De Bruyne en co. hangen. “We zijn níét fake en we worden niet betaald.”