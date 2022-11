Minstens 22 gewonden bij aardbeving in westen van Turkije

Bij een aardbeving die in de nacht van dinsdag op woensdag het noordwesten van Turkije trof, zijn minstens 22 mensen gewond geraakt. Eén persoon zou er erg aan toe zijn. Dat heeft de Turkse minister van Gezondheid Fahrettin Koca gemeld via Twitter.

De aardbeving deed zich voor om 04.08 uur plaatselijke tijd (02.08 uur Belgische tijd) in de provincie Düzce, op een diepte van een tiental meter. Volgens de Turkse civiele bescherming had de schok een kracht van 5,9, het Amerikaans geofysisch instituut USGS heeft het over magnitude 6,1.

De beving werd gevolgd door enkele naschokken en was zelfs voelbaar zo’n 200 kilometer verderop, in de 16 miljoen inwoners tellende metropool Istanbul en in de Turkse hoofdstad Ankara. Er ontstond paniek onder de bevolking maar dodelijke slachtoffers of grote schade aan gebouwen werden voorlopig niet gemeld. De autoriteiten hebben iedereen opgeroepen om kalm te blijven.

Het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC) stuurde een tsunamiwaarschuwing uit.

Op het grondgebied van Turkije grenzen verschillende tektonische platen aan elkaar. Een van de zwaarste bevingen van de voorbije jaren deed zich voor in oktober 2020, in Izmir. Er kwamen toen meer dan 100 mensen om het leven.