Meerdere doden bij schietpartij in Walmart in VS: werknemer zou het vuur hebben geopend op collega’s

Bij een schietpartij in een Walmart-winkel in het Amerikaanse Chesapeake zijn dinsdagavond (plaatselijke tijd) meerdere doden en gewonden gevallen. Ook de schutter, vermoedelijk een manager van de winkel, kwam om het leven.

Dinsdagavond rond 22.15 uur (woensdagochtend 4.15 uur Belgische tijd) reageerde de lokale politie op een melding van een “active shooting” in een Walmart-vestiging in Chesapeake, een stad van ongeveer 200.000 inwoners in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Virginia. Ter plaatse troffen de ordediensten “meerdere doden en gewonden” aan, zo verklaarde politiewoordvoerder Leo Kosinski al in een korte persconferentie. Voorlopig is niet duidelijk precies hoeveel dodelijke slachtoffers er zijn, al dacht Kosinski “dat het er minder dan tien waren”.

De politie gaat uit van één schutter, wiens naam nog niet werd vrijgegeven. Het zou gaan om een manager van de lokale Walmart, die tijdens een pauze in de kantine zijn collega’s onder vuur nam. Zijn lichaam werd intussen aangetroffen in het gebouw. Mogelijk schoot hij zichzelf na de feiten dood, al kon de politie dat nog niet bevestigen.

De Walmart-vestiging wordt op dit moment nog altijd doorzocht en de politie heeft gevraagd om weg te blijven uit de omgeving.

Louise Lucas, senator van Virginia, heeft intussen gereageerd op Twitter. “Mijn hart is gebroken”, schrijft ze onder meer. “Ik zal niet rusten voor we oplossingen hebben gevonden om een einde te maken aan deze epidemie van wapengeweld in ons land die al zo veel levens heeft geëist.”

Schietpartij holebi-nachtclub

Nog maar een paar dagen geleden was er ook al een dodelijke schietpartij in een holebi-nachtclub in Colorado Springs. Daarbij kwamen in de nacht van zaterdag op zondag 5 mensen om het leven en raakten 25 anderen gewond.