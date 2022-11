Julie Van den Steen verliest ongeboren kindje: “Dit is het moeilijkste wat ik heb meegemaakt”

“De zomer van 2022 ga ik nooit meer vergeten”, zo schrijft Van den Steen op Instagram. “De zwangerschap kwam onverwacht, maar ik wou ervoor gaan en dat nieuws liefst zo snel mogelijk met iedereen delen want ik was echt heel gelukkig.”

Maar toen ze twaalf weken ver was, een dag voor haar NIP-test, vertelde haar dokter dat hij “vreesde dat hij slecht nieuws had”. “Mijn wereld stond stil en ik voelde helemaal niets meer. Die zin klinkt nog elke dag door mijn hoofd. Al mijn dromen en verwachtingen weg omdat er plots geen hartslag meer te horen was bij de echo.”

“1 op de 6 vrouwen maakt dit mee”

Een traumatische ervaring. Niet alleen toen, maar nu nog altijd. “En daarom wil ik dit ook heel eerlijk delen”, schrijft ze. “Vergis u niet, dit is echt heel moeilijk voor mij om te vertellen. Maar ik voel dat het moet. Omdat 1 op de 6 vrouwen dit meemaakt. Da’s echt heel veel. En het zijn er waarschijnlijk nog veel meer. Maar dat zijn dus ook zo veel vrouwen die net zoals ik denken dat er iets mis is met hun lijf. Maar soms lukt het gewoon niet. Er kan natuurlijk iets mis zijn, maar dat is vaak niet het geval. En dat vergeet je snel als je enkel de goeie verhalen ziet passeren op social media waar er 9 maanden later wél een kindje is. Of dat vergeet je snel omdat er zo’n taboe rond zwangerschapsverlies hangt. Uit schaamte of schuldgevoel wordt er amper nog over gepraat en vooral verwacht dat je er snel weer over bent.”

“Dit is het moeilijkste wat ik fysiek en mentaal heb meegemaakt. Ik heb me nog nooit zo alleen gevoeld”, zo schrijft Van den Steen nog. “Maar ik wil hier graag iets openbreken. Dus als je dit leest en je weet hoe dit voelt: je bent niet alleen en er is niets mis met jou. Op welk vlak dan ook.”