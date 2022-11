Wie woning verkoopt, moet vanaf vandaag ook verplicht asbestkeuring laten doen: dit moet je weten

Iedereen die een woning of een ander gebouw verkoopt dat voor 2001 is gebouwd, moet vanaf 23 november verplicht een asbestattest laten opstellen. Ook als dat gebouw bijvoorbeeld een paardenstal van meer dan 20 vierkante meter is. Een keuring kost doorgaans enkele honderden euro. Een maand geleden leefde er nog de vrees voor een tekort aan erkende keurders, maar in korte tijd groeide het aantal gecertificeerde asbestdeskundigen aan tot 297 en moeten verkopers dus niet vrezen voor lange wachtlijsten.