Mogen scholen leerlingen die moeilijk gedrag vertonen, opsluiten in een lokaaltje? Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen die richtlijnen moet opstellen over zulke ‘vrijheidsbeperkende’ maatregelen. “Er zijn afspraken nodig om de uitwassen eruit te halen.”