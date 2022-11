Frank Bomans verslaat Qatar: belangstelling voor WK-matchen en programma Karl Vannieuwkerke flink lager dan gehoopt

Voorlopig valt de belangstelling voor het WK voetbal op televisie flink tegen. Het best bekeken programma van maandag was zelfs de Eén-serie Thuis, dat tijdelijk in de vooravond staat geprogrammeerd.

De match tussen Engeland en Iran haalde in de namiddag 286.997 kijkers. De wedstrijd tussen Senegal en Nederland lokte in de vooravond 581.758 kijkers, en het avondduel tussen Amerika en Wales was nog goed voor 603.774 kijkers. Dat zijn allemaal aantallen die flink lager liggen dan de resultaten op de vorige grote kampioenschappen. Dat veel mensen overdag moeten werken, speelt ongetwijfeld mee in de lauwe belangstelling.

Villa Sporza, het dagelijkse magazine met Karl Vannieuwkerke dat de VRT verplicht moet brengen als rechtenhouder van het voetbal, haalde amper 281.382 kijkers. Er was ongetwijfeld op flink meer gehoopt. Ook niet alle zitjes in het Gentse Wintercircus waren ingenomen door een gebrek aan belangstelling.

Thuis is al op het scherm om 18.30u, het tijdstip uit het allereerste seizoen. Met 870.637 kijkers deed er maandag niemand beter. Bij VTM opende Out Of Office de debatten met 342.870 kijkers, en The sky is the limit moest het stellen met 237.928 aanwezigen.