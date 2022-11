Ook crèche De Bengeltjes in Denderleeuw verliest vergunning: “Zeer ernstige zorgen over veiligheid van de kinderen”

Voor de duidelijkheid: vorige week werd de vergunning van de crèche ’t (B)engeltje uit Oudenaarde haar vergunning ingetrokken. Dinsdag besliste het Agentschap Opgroeien dat crèche De Bengeltjes uit Denderleeuw haar vergunning verliest. De twee crèches hebben niets met elkaar te maken.

LEES OOK. Bilzense crèche drie maanden geschorst na klacht over geforceerd voeden

“De Bengeltjes is open sinds eind 2017 en heeft plaats voor 36 kinderen”, zegt Nele Wouters, woordvoerster van Agentschap Kinderopvang. “De opvang kreeg controle door de Zorginspectie in 2019 en opnieuw in het voorjaar van 2022, waarna het advies werd gegeven om een handhavingstraject op te starten.”

“Er waren een aantal terugkerende structurele tekorten die niet weggewerkt raakten, in de aansturing van de opvang. Denk daarbij onder meer aan de registratie van kinderen en begeleiders die niet in orde is.”

Maar het was de combinatie met een recente melding die het Agentschap deed besluiten de vergunning niet te schorsen, maar meteen bij hoogdringendheid in te trekken. “Onlangs werd een gevaarsituatie gemeld, waardoor de fysieke en psychische integriteit van het kind niet gewaarborgd kan worden. We maken ons zeer ernstige zorgen over de kwaliteit van de opvang en de veiligheid en gezondheid van de kinderen”, zegt Wouters nog. “Over de aard van de gevaarsituatie kan ik niets zeggen, om de identiteit van de melder niet in het gedrang te brengen. Het gebeurt immers dat er naar een melder wordt gezocht.”

Ouders ingelicht

De opvanglocatie werd ingelicht, net als het lokaal bestuur en de ouders. Het lokaal bestuur krijgt gewoonlijk de taak om in overleg met ouders naar alternatieve opvangplaatsen te zoeken voor de kinderen die in de gesloten crèche werden opgevangen. De schepen voor Kinderopvang, Sofie Renders (CD&V), zegt dat dinsdag een lokaal overleg plaatsvond met alle partners.

Bij de crèche wenste men geen commentaar te geven.

Meer dan verdubbeling

Dit jaar is het aantal crèches dat minstens tijdelijk de deuren moest sluiten meer dan verdubbeld tegenover 2021. Vorige week stond de teller op 37 crèches die tijdelijk dicht moesten, tegenover 19 in 2021. Onlangs werden nog alle vestigingen geschorst van de groep crèches Mippie en Moppie.

Op de website van het Agentschap Opgroeien staan alle opvanginitiatieven opgelijst waarvan in de laatste zes maanden de vergunning werd geschorst of ingetrokken. Momenteel mogen 26 crèches op die lijst in principe tijdelijk of definitief geen kinderen meer opvangen. Vijf crèches dienden bezwaar in tegen de intrekking van hun vergunning, en mogen voorlopig wel weer kinderen opvangen.

Een crèche die met “dringende noodzakelijkheid” wordt gesloten, kan wel bezwaar indienen, maar dat bezwaar werkt niet opschortend. Dat is dus ook het geval voor De Bengeltjes.

In Vlaanderen en Brussel waren er midden dit jaar 6.240 officiële kinderopvanginitiatieven voor in totaal 94.791 baby’s en peuters.