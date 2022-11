Lotto-Dstny strikt Duitse neoprof Johannes Adamietz

Adamietz zat het afgelopen seizoen bij het continentale Saris Rouvy Sauerland waarvoor onder meer ook de Waregemse tweeling Michiel en Abram Stockman reed. In het nationaal Duitse nationale circuit sprokkelde hij enkele dichte ereprijzen, maar nu zal hij zijn vak voor het eerst professioneel beoefenen. Daarmee zit het Belgische ProTeam aan vijfentwintig renners, waaronder al acht nieuwkomers.

Ook Eduardo Sepulveda is zo goed als rond met Lotto-Dstny. De 31-jarige Argentijn reed afgelopen jaar bij Drone Hopper-Androni Giocattoli, dat om financiële redenen noodgedwongen naar het continentale niveau moet afzakken. Sepulveda is een renner die in de kleine rittenkoersen onder de WorldTour elk jaar wel enkele keren in de top tien van de eindstand belandt. De Zuid-Amerikaan wordt dan de negende aanwinst van de kern van Lotto-Dstny, dat momenteel op een vierdaagse teambuilding in Houffalize.