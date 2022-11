Zingende kloosterzuster die ‘The voice’ won, gooit haar kap over de haag: “Het waren de mooiste jaren van mijn leven”

Cristina Scuccia, een Italiaanse kloosterzuster die wereldberoemd werd na het winnen van de Italiaanse versie van The Voice, gooit haar kap over de haag. Ze ziet met andere woorden af van haar kloostergeloften en ambieert een artiestencarrière.

Omdat er brood op de plank moet komen, werkte ze voorlopig als serveerster. Maar ze hoopt van haar hobby haar beroep te maken. En dat is zingen. En dat kan ze. Dat bewees ze in 2014 toen de 25-jarige novice The Voice Italia won met ‘No One’ van Alicia Keys. De jury was onder de indruk van haar talent. Maar ook van het lef dat ze had. De Italiaanse trad niet op in een blitse glitterjurk zoals al haar concurrenten maar swingde in haar zwarte habijt. Nadien groeide ze uit tot een echte sensatie in Italië. Ze trad soms verschillende keren op een dag op en versierde een contract bij platenlabel Universal.

Haar succes werd geprezen door Italiaanse kardinalen, maar ze mocht ook rekenen op kritiek. Die kreeg ze vooral nadat ze haar debuutalbum uitbracht, waarop een cover stond van het nummer ‘Like a virgin’ van Madonna. De Italiaanse katholieke kerk noemde dat ‘een roekeloze commerciële operatie’.

Dat heeft mee gespeeld in haar beslissing om uit te treden.

Soeur Sourire

Ze is alleszins niet de eerste non die carrière maakt in de showbizz. De Belgische Jeanne Paule Marie Deckers of Soeur Sourire werd met haar hit ‘Dominique’ wereldberoemd. Ook zij trad in haar habijt op. Naderhand werd ze door de belastingen gepluimd want die eisten een deel van de opbrengsten van haar muzikaal succes op. Alleen, ze had er nooit een frank aan verdiend. Al haar royalty’s gingen naar het klooster.

Cristina Scuccia zegt dat ze gelovig blijft en dat ze zeker geen spijt heeft over de periode in het klooster. “Ik heb God nooit in twijfel getrokken. Zuster Cristina zit in mij. Ik heb een geweldige reis achter de rug, maar ook een complexe en moeilijke. Het waren de mooiste jaren van mijn leven.”