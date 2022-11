Doen Amerikanen Manchester United van de hand? “Glazers bereiden verkoop voor”

De familie Glazer bereidt zich volgens tv-zender Sky News voor op een mogelijke verkoop van Premier League-club Manchester United. Daarmee zou een einde komen aan een periode van zeventien jaar waarin de familie de club in handen heeft. De fans hopen al jaren dat de Amerikaanse geldschieters verdwijnen uit stadion Old Trafford.

Volgens Sky gaat de familie Glazer aankondigen dat zij van plan is om externe investeerders te zoeken, dat mogelijk leidt tot een volledige overname van de club die al jarenlang tegenvallend presteert. De zender baseert zich op bronnen die stellen dat investeringsbanken de opdracht hebben gekregen een advies uit te brengen over een gedeeltelijke of volledige overname. De club zelf gaf nog geen verdere info.

De hernieuwde geruchten komen op de dag dat bekend is geworden dat Cristiano Ronaldo de club met onmiddellijke ingang verlaat. De Portugese vedette, geen basisspeler meer onder trainer Erik ten Hag, uitte eerder in een interview kritiek op de Nederlander en het beleid van de club. Hij noemde Manchester United een marketingclub, iets wat de fans ook al jaren vinden.