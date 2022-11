Oostende gaat in eigen zaal de boot in tegen Legia Warschau in Champions League basket

Bommen van McCallum en Marble brachten Warschau 0-6 voorop. Tyree, van der Vuurst en de driepunterende Gillet herstelden snel de schade: 7-6. De Poolse vice-landskampioen repliceerde naar een 11-20-score in de achtste minuut. Na het openingskwart was dat verschil nog bijna intact: 16-24. Oostende had toen amper aan 35 % afgewerkt en bovendien vijf balverliezen geleden.

De Polen openden ook het tweede kwart met twee bommen, ditmaal van McCallum en Berzins. Na 16-30 naderden de Oostendenaars tot 29-35 halverwege dat kwart. Maar aan de rust leidde Warschau met een behoorlijk verschil van negen eenheden: 35-44.

In het derde bedrijf realiseerde Oostende via Tyree de eerste korf. De kustploeg naderde tot 41-46 maar de Polen antwoordden kordaat: 43-53. Aan het halfuur leidde Warschau nog met 51-58.

In een intens vierde kwart dropte Thurman eerst een bom (54-58) maar Tyree en Barcello vonden de juiste richting niet. Marble nam opnieuw afstand (54-62), tijd voor een Oostendse time-out met nog een kleine zeven minuten op de klok. Marble verbreedde het verschil nog tot 54-64, Troisfontaines en Thurman driepunterden tot 60-66. Na 60-70 bracht Thurman met een vijfde bom de West-Vlamingen nog tot op vijf punten, 66-71. Maar in de laatste 55 seconden veranderde score niet meer. De stevige Polen wonnen verdiend dit hard duel. Oostende won in Warschau met negen punten en verloor thuis met vijf stuks. Er resten nog twee speeldagen.

OOSTENDE: (21 op 59 waarvan 10 op 26 driepunters, 14 op 16 vrijworpen, 19 fouten) TYREE 7-2, VAN DER VUURST 4-0, BLEIJENBERGH 5-3, BRATANOVIC 6-6, GILLET 3-3, Buysse 0-2, Barcello 0-0, Thurman 8-12, Waleson 0-0, Troisfontaines 2-3.

KWARTS: 16-24, 19-20, 16-14, 15-13.

De acht groepswinnaars plaatsen zich meteen voor de tweede ronde. Alle tweedes en derdes spelen in barragematchen om de overblijvende plaatsen in de tweede ronde. In die tweede ronde zullen de 16 overblijvende clubs in vier groepen van vier opgedeeld worden. De eerste twee van die groepen plaatsen zich voor de kwartfinales. De winnaars daarvan plaatsen zich voor de Final Four en zullen uitmaken wie de opvolger wordt van titelverdediger Tenerife.

Kangoeroes Mechelen na Franse pandoering nog niet zeker van tweede ronde FIBA Europe Cup

Nog geen tweede ronde (Last 16) in de FIBA Europe Cup voor Kangoeroes Mechelen. Op de vijfde speeldag gingen de Maneblussers na een sterke eerste helft met de billen bloot en incasseerden in Cholet nog een Franse pandoering. Kangoeroes Mechelen staat meteen negatief ten opzichten van Cholet. Volgende week woensdag moet het op de slotspeeldag in de Schalk van Willebroek met meer dan 22 punten winnen (heen 98-76). Anders is het uitgeschakeld. Of de Roemenen moeten zich woensdag bij het zwakke broertje Rilski Sportist in Bulgarije laten verrassen.

De Belgische vice-kampioen opende furieus in Cholet. Jonas Foerts dropte een bom en Domien Loubry voegde daar direct twee driepunters aan toe: 2-9. De Franse ploeg was nerveus en werd koud gepakt door een efficiënt Kangoeroes Mechelen. De shotselectie was in het eerste kwart schitterend en met ook Brian Fobbs en Mattias Palinckx ging het in combinatie met een strakke defense na 7-13 naar een 12-23 Mechelse bonus.

De 2m16 grote Justin Patton scoorde en T.J. Campbell en Gaylor Curier pakten met bommen uit. Kangoeroes Mechelen verloor zijn “cool” niet en van 18-30 ging het naar 26-35. In de slotfase van de eerste helft waren er toch enkele bezoekende slordigheden. Balverliezen werden door het Franse team afgestraft en Cholet milderde met een 11-5 tussenspurtje naar een 39-43 achterstand halfweg.

Cholet kwam scherp uit de kleedkamer en kwam bij 49-48 voor de eerste keer in de partij aan de leiding. Kangoeroes Mechelen kwam tegen de agressieve Franse verdediging tevens moeilijk tot scoren en verloor na 51-51 de controle over de wedstrijd. Kim Tillie en Dominic Artis loodsten Cholet mee naar 58-51 en met dominantie in de rebound en vooral fysiek spel trok het met een 62-54 het slotkwart in.

Kangoeroes Mechelen begon dat slotschuifje ook dramatisch. Van 65-54 ging het naar 71-55. Coach Kristof Michiels probeerde met een time-out en vervangingen het tij te keren maar bij 76-55 was de Franse twintiger een feit. Pas na zes minuten in het vierde kwart scoorde Kangoeroes Mechelen een eerste field-goal: 81-60. Het kalf was verdronken, Kangoeroes Mechelen scoorde tegen een snedig Cholet slechts 26 punten in de tweede helft, leed een afgetekende nederlaag en moet volgende week vol aan de bak om Europees te overwinteren.

Cholet-Kangoeroes Mechelen 89-69

Kwarts: 12-23, 27-20, 23-11, 27-15

Kangoeroes Mechelen: Aririguzoh 5, Kotrulja 5, Mennes 6, Thomas 8, Tshimanga 0, Davis 2, Fobbs 11, Foerts 6, Loubry 14, Mukubu 5 Palinckx 6, Van Buggenhout 1