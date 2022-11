Frankrijk wist slappe start tegen Australië makkelijk uit, Kylian Mbappé verzorgt de show

Ook zonder Benzema, Pogba en Kanté zijn de Fransen een te duchten kandidaat om zichzelf op te volgen als wereldkampioen. Na een valse start herpakten les Bleus zich vrij eenvoudig tegen Australië. Rabiot en Giroud zetten nog voor rust een achterstand om in een voorsprong. In de tweede helft ging de Franse’ gallery play’ verder en kreeg Australië onder regie van Mbappé nog een bolwassing.

Sleutelmoment: Met twee goals in vijf minuten ging Frankrijk van 0-1 naar 2-1 met een glansrol voor Rabiot, eerst als afwerker en dan als aangever voor Giroud.

Man van de match: Kylian Mbappé. Degradeerde de Australische rechtsachter Atkinson tot een vogelverschrikker. Koppelde daar na rust ook efficiëntie aan met een goal en een assist.

Hem gaan we ook onthouden: Voor Lucas Hernandez zit het WK er meer dan waarschijnlijk al op. De Franse linksachter viel bij de Australische goal uit met een knieblessure.

Na de zeperd van Argentinië eerder op de dag, sputterde ook de motor van wereldkampioen Frankrijk in eerste instantie. Australië mocht heel veel en strafte die flauwe start ook af. Toen Lucas Hernandez met een knieblessure neerging, hoefde Leckie zich daar niets van aan te trekken. Zijn lage voorzet joeg Goodwin in het dak van het doel. Een vroege achterstand dus voor de Fransen en na nieuw balverlies van de intussen ingevallen Theo Hernandez, de vervanger van zijn broer Lucas, bezorgde Duke doelman Lloris even de daver op het lijf met een afstandsschot dat maar net naast ging. Dat was meteen het sein voor de Fransen om het iets meer ‘au sérieux’ te nemen.

© AP

Turbo’s op de flanken

De flanken Mbappé en Dembélé spraken hun turbo’s aan en Australië moest achteruit. Rabiot mocht met het hoofd gelijk maken. Niet veel later bediende diezelfde Rabiot – na slecht uitverdedigen bij de Kangoeroes – Giroud voor de eenvoudige 2-1. Zo hadden de Fransen nog voor rust alles weer op orde, al bezorgde Irvine Lloris nog een nieuw schrikmomentje door net voor de pauze op de paal te koppen.

In de tweede helft bleef Australië de speelbal van Frankrijk met Mbappé als meest imponerende kwelgeest. Het was wachten tot ook hij zijn goaltje meepikte. Wat niet met de voeten lukte, deed hij dan maar met het hoofd en met die 3-1 was de wedstrijd helemaal over. De vierde leverde Mbappé ook op een schoteltje af voor Giroud die met het hoofd zijn 51ste voor les Bleus maakte. Daarmee is hij nu samen met de assistent-coach van de Belgen, Thierry Henry, gedeeld Frans topscorer aller tijden.

© AFP

Frankrijk: Lloris – Pavard (89’ Koundé), Konaté, Upamecano, L. Hernandez (13’ T. Hernandez) – Tchouameni (76’ Fofana), Rabiot – Dembélé (77’ Coman), Griezmann, Mbappé – Giroud (89’ Thuram).

Australië: Ryan – Atkinson (85’ Degenek), Souttar, Rowles, Behich – Mooy – Goodwin (74’ Kuol), McGree (73’ Mabil), Irvine (85’ Baccus), Leckie – Duke (56’ Cummings).

Doelpunten: 0-1 Goodwin (Leckie) (9’), 1-1 Rabiot (T. Hernandez) (27’), 2-1 Giroud (Rabiot) (32’), 3-1 Mbappé (Dembélé) (68’), 4-1 Giroud (Mbappé) (72’)

Gele kaarten: Duke (55’), Irvine (80’)

Rode kaarten: geen

Toeschouwers: 40.875

Scheidsrechter: Victor Gomes (Z-Afr)