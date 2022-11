“In de voormiddag blijft het droog, na de middag kan het enkele uren regenen”

Namiddag zal er een regenzone van west naar oost over Limburg schuiven. De meeste regen valt tussen 14 en 17 uur. Daarna zal het op de meeste plaatsen droog blijven.

De temperatuur bereikt een maximum in de buurt van 10°C bij gemiddeld 4 Beaufort uit het zuiden.

In de nacht naar donderdag blijven er veel wolken over Limburg schuiven. Het wordt dan ook niet kouder dan een graad of 7. De wind kiest voor het zuidwesten en blijft matig van kracht. Hoe meer naar het noordwesten, hoe groter de kans op wat regen of een bui.

