Aan 174 kilometer per uur richting Mol

Geel, Meerhout

Bij snelheidscontroles op de R14 (ring) in Geel en de Burgemeester Adriaensenlaan in Meerhout trok de lokale politie Geel, Laakdal en Meerhout op zaterdag 19 november zeven rijbewijzen in en werden vijf bijkomende verkeersinbreuken vastgesteld.

1.909 bestuurders hielden zich wel aan de juiste snelheid. Op de R14 richting Mol, waar 90 kilometer per uur is toegelaten, werden snelheden gehaald van 147, 149, 157 en 174 kilometer per uur. Richting Turnhout werd bestuurders geflitst tegen 134 en 147 kilometer per uur. Een van de chauffeurs was een beginnend bestuurder. (mph)