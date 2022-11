FIFA en Qatar kunnen niks doen als Rode Duivels op deze manieren statement maken: “Alle spelers samen hebben miljoenenbereik”

Weg met de regenboogarmband, weg met het statement, zo redeneren wereldvoetbalbond FIFA en gastland Qatar. Maar volgens marketeers hebben onze Duivels nog tal van alternatieven om zich duidelijk uit te spreken voor meer diversiteit en tegen elke vorm discriminatie. Dat is hun plicht vinden ze, want scoren voor het goede doel is even belangrijk als scoren in het juiste doel. “Niks erger dan een voetbalbond zonder ballen.”