Armand Ghijsens (links) en Peter vander Perre in een voetbalkelder waar wedstrijden van België te volgen zijn en waar de opbrengst bestemd is voor een goed doel. — © Eva Flipkens

Genk/Bilzen

In Genk slaan Rode Duivels-supporters Peter Vandeperre en Armand Ghijsens de handen in elkaar om geld in te zamelen tijdens het controversiële WK in Qatar: “We willen een verschil kunnen maken.”