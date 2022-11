Poetin gaat invloedrijke moeders van Russische soldaten in Oekraïne ontmoeten, zegt Kremlin

De Russische president Vladimir Poetin gaat in de komende dagen enkele invloedrijke moeders ontmoeten van soldaten die voor Rusland strijden in Oekraïne. Dat meldt het Kremlin.

Honderdduizenden Russische soldaten zijn de voorbije maanden door het leger van Poetin in stelling gebracht om te gaan strijden in Oekraïne. Zowel aan zijn kant als aan Oekraïense zijde is het aantal gewonden en doden niet te overzien. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben het over tienduizenden slachtoffers. Het leverde Poetin al heel wat kritiek op van moeders die vinden dat hun zoons als kanonnenvoer gebruikt worden voor een oorlog waar ze het nut niet van inzien.

Op 27 november, Moederdag in Rusland, gaat Vladimir Poetin daarom een ontmoeting hebben met de meest invloedrijke van die moeders. Dat heeft Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, aangekondigd. “We zijn die ontmoeting volop aan het voorbereiden”, zei hij. “De president heeft wel vaker zulke ontmoetingen. Dat zijn geen publieke momenten.”

Poetin heeft eerder al gezegd geen spijt te hebben van wat hij de “speciale militaire operatie” in Oekraïne noemt. Wat hij tegen de moeders zal zeggen, is dan ook maar de vraag. De Vereniging van de Comités van Soldatenmoeders van Rusland is een van de maatschappelijke krachten die Poetin moet vrezen. De moeders dwongen het Kremlin al twee keer tot een pijnlijke aftocht in een slepende en gruwelijke oorlog.

Weinig in openbaar

Poetin is sinds de aankondiging van de terugtrekking uit de stad Cherson op 9 november weinig in het openbaar gezien. De bekendmaking van de pijnlijke terugtrekking uit de geannexeerde regio liet hij over aan hoge militairen en defensieminister Shoigu.

Op 7 november bracht de president wel nog een werkbezoek aan de Tver-regio. Toen liet Poetin al doorschemeren dat er een ontmoeting met soldatenmoeders zou komen. Volgens het Kremlin en het Russische staatspersbureau was dat het laatste officiële optreden van Poetin. Op 18 november was Poetin nog aanwezig bij een niet-openbaar overleg met de Russische Veiligheidsraad.