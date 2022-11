Ferrari eindigt met drie rijders bovenaan tijdens laatste F1-test van het seizoen in Abu Dhabi

De testdag bestond uit een sessie die in zin geheel negen uur duurde en waarbij ieder F1-team twee F1-bolides mocht inzetten. Daarbij was er één wagen die specifiek bedoeld was voor een rijder met minder dan drie F1-races op zijn palmares. De tweede wagen was bedoeld voor het testen van de prototype-banden van Pirelli voor 2023.

Opvallend is dat Ferrari de testdag met haar drie rijders helemaal bovenaan eindigde, met Ferrari-junior Robert Shwartzman die amper iets moest toegeven op de twee vaste rijders.

Er waren niet echt grote incidenten en de rijders konden dan ook heel wat ronden afwerken. Vooral bandenleverancier Pirelli zal daar blij mee geweest zijn, omdat de test in Abu Dhabi cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van de banden voor het F1-seizoen 2023.

Voor verschillende rijders was het ook een eerste unieke kans om de testen voor hun nieuw team. Zo kon de Nederlander Nyck de Vries alvast testen voor het AlphaTauri F1 team waarbij hij volgend jaar zijn eerste seizoen in de Formule 1 zal afwerken. Daarnaast testte Fernando Alonso al bij Aston Martin, Pierre Gasly bij Alpine en Nico Hulkenberg bij het Haas F1 team.

De F1-teams gaan nu de winter in waarbij er nog even doorontwikkeld wordt. Daarna volgt de winterpauze rond de feestdagen, waarna het aftellen is naar de presentaties van de nieuwe F1-bolides en de eerste race van het nieuwe F1-seizoen op 5 maart 2023 in Bahrein.

1. Carlos Sainz Ferrari 1m 25.245s 65

2. Charles Leclerc Ferrari 1m 25.383s 56

3. Robert Shwartzman Ferrari 1m 25.400s 116

4. Pierre Gasly Alpine 1m 25.689s 130

5. Max Verstappen Red Bull 1m 25.845s 76

6. Alex Albon Williams 1m 25.959s 118

7. Logan Sargeant Williams 1m 26.063s 82

8. Nyck de Vries AlphaTauri 1m 26.111s 151

9. Lance Stroll Aston Martin 1m 26.263s 70

10. Liam Lawson Red Bull 1m 26.281s 111

11. Jack Doohan Alpine 1m 26.297s 111

12. Fernando Alonso Aston Martin 1m 26.312s 97

13. Sergio Perez Red Bull 1m 26.333s 88

14. Oscar Piastri McLaren 1m 26.340s 123

15. Felipe Drugovich Aston Martin 1m 26.595s 106

16. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1m 26.709s 129

17. Lewis Hamilton Mercedes 1m 26.750s 67

18. Lando Norris McLaren 1m 26.890s 115

19. Nico Hulkenberg Haas 1m 27.000s 110

20. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1m 27.123s 135

21. Pietro Fittipaldi Haas 1m 27.172s 99

22. Frederik Vesti Mercedes 1m 27.216s 124

23. George Russell Mercedes 1m 27.240s 73

24. Theo Pourchaire Alfa Romeo 1m 27.591s 106

