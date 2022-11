Jeff Vanhaeren (45) en zijn zoon Andres (12) figureerden in ‘Close’. — © Dirk Vertommen

Hasselt

Zes maanden ijshockeyles en een week vol lange draaidagen. Jeff Vanhaeren (45) uit Hasselt leerde de hoofdrolspeler van ‘Close’ ijshockeyen en figureerde nadien ook als coach in de film. “Als ik meespeel in een film, dan is dat direct met Oscars”, lacht hij.