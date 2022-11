“Onze nieuwe staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand staat voor haast onmogelijke opdracht”

De kans dat die hervormingen er nu komen, is dan ook bijzonder klein: anderhalf jaar voor de verkiezingen lijkt zo’n doortastende saneringsoperatie pure harakiri. Nochtans is het van moeten, om Europese sancties vanaf 2024 te vermijden en ons land uit het vizier van de Europese markten te houden. Het alternatief is de afgrond waar we onze kinderen en kleinkinderen enkele decennialang in dreigen te duwen. Is het dat wat we willen?