Nummer 1 van de wereld Carlos Alcaraz vindt vergelijking met Rafael Nadal “zinloos”

De 19-jarige Spanjaard is officieel de jongste tennisser in de geschiedenis die het jaar afsluit als nummer één op de ATP-ranking, na een schitterend seizoen. Hij won twee Master-toernooien en in september zijn eerste Grand Slam, de US Open. Aan de ATP Finals kon Alcaraz vanwege een buikblessure niet meedoen. Alleen Nadal kon hem die eerste plaats van de wereld nog afsnoepen, maar hij werd in Turijn in de groepsfase al uitgeschakeld.

© EPA-EFE

Sommigen vergelijken Alcaraz met Nadal, die op 19-jarige leeftijd Roland Garros won in 2005. Intussen is Nadal een van de meest succesvolle tennissers aller tijden.

Alcaraz heeft daar echter geen oren naar. Zelf drukt hij zijn bewondering uit van wat de 36-jarige Nadal in zijn carrière verwezenlijkte. “Vergelijken heeft geen zin”, aldus Alcaraz aan journalisten. “Het doet er niet toe dat ik nu de nummer één van de wereld ben. De hele carrière van Rafa telt voor heel wat. Voor elke tennisliefhebber is het een plezier om Rafa op het plein te zien.”

Hij voegde er nog aan toe dat hij hoopt “minstens de helft” te bereiken van wat Nadal heeft gedaan, in een carrière van meer dan 20 jaar met 22 Grand Slams.

Alcaraz probeert nu weer aan kracht te winnen voor het nieuwe seizoen. “Het seizoen zal moeilijk zijn, want ik zal starten als de favoriet”, legde hij uit. “Er zal heel wat druk op me liggen. Maar ik probeer het goede bij te houden en ervoor te zorgen dat dit niet naar mijn hoofd stijgt. Uiteindelijk is het een ongelofelijke prestatie om je idolen te verslaan. Ik probeer dit normaal op te nemen en nooit te vergeten dat wat ook gebeurt in de toekomst, ik van tennis moet genieten en op mijn niveau moet spelen.”