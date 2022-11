Cilem Tunc, de favoriete modeontwerpster van bekend Vlaanderen: “Een jurk voor prinses Delphine maken was de meest unieke ervaring tot nog toe”

Vier jaar geleden bracht Cilem Tunc (30) haar eerste kledingcollectie uit. Sindsdien gaat het pijlsnel en staat vrouwelijk bekend Vlaanderen in de rij om zich door haar in het nieuw te laten steken. Ook prinses Delphine. “Sommige mensen denken dat ik niet werk, maar hoe kan ik hier al staan in die tijd zonder opofferingen te maken, zonder iets te doen?”