Rode Duivels klaar voor WK-opener tegen Canada: graag genoeg grinta, goals en de zege

‘IBC’. Afkorting voor ‘International Broadcast Center’. In dit gigantische complex in Doha worden alle internationale persconferenties daags voor de wedstrijd gehouden. Van Louis van Gaal over Lionel Messi tot Ronaldo. Allemaal passeren ze er.

Deze keer was het de beurt aan Roberto Martinez. Om 16.15 uur, zo werd gemeld. Maar de 49-jarige Spanjaard moest op zijn beurt wachten. Canada-coach John Herdman zou om 15.30 uur zijn allereerste, officiële WK-persbabbel houden, maar arriveerde te laat. “Ik zat vast in het verkeer, mijn excuses, het zal niet meer gebeuren”, excuseerde de Engelsman zich, duidelijk een beetje gegeneerd.

Tandje bijsteken

Roberto Martinez liet het niet aan zijn hart komen. Ondanks het pessimisme bij de meeste Belgische fans, ondanks de 1-2 nederlaag vorige vrijdag tegen Egypte, zat de Spanjaard er in Doha opnieuw ontspannen bij.

“Die nederlaag zag ik als een extra training in onze korte voorbereiding”, legde Martinez uit. “Sommige dingen moeten we verbeteren, andere zaken deden we goed. We hebben uit die match meer info gehaald dan uit drie normale trainingsdagen. Soms is het goed als je voelt dat je een tandje bij moet steken. We werden wakker geschud.”

De Catalaan meldde vorige vrijdag in Koeweit zelf dat hij geschrokken was door het gebrek aan intensiteit tegen de Farao’s. Hoe lost hij dat woensdag op, wilden we weten? Want deze keer moeten de duels inderdaad wél gewonnen worden, deze keer moet de beleving er wél zijn, deze keer moeten er wél kansen gecreëerd worden en deze keer moet er wél snel en snedig verdedigd worden.

“Als coach is het moeilijker om je ploeg te motiveren voor een vriendschappelijke wedstrijd dan voor een WK-duel. Mocht iemand er woensdag geen zin in hebben, dan zouden we de verkeerde spelers geselecteerd hebben. Dat is niet zo, daar ben ik van overtuigd. We zijn zes jaar met deze groep samen en hebben geen geheimen meer. Geen enkele speler heeft een reminder nodig, ik merk dat de focus er is. Daar vrees ik dus niet voor. Ik hoop alleen dat we niet met te veel emotie zullen voetballen. We moeten ons aan het plan houden, ook al staan we hier op een WK.”

Afgelopen vrijdag gingen de Rode Duivels nog pijnlijk onderuit tegen Egypte. Volgens Martinez zijn de Belgen nu wakker geschud. — © BELGA

Zes spelers van 2018

Op 10 juli 2018 spatte de Belgische WK-droom in Sint-Petersburg uiteen. Frankrijk won de halve finale met 1-0. Weg finale, weg eerste trofee. Precies 1.597 dagen later ondernemen de Rode Duivels een nieuwe poging.

Tegen Canada staan nog zes spelers in de basis die vier jaar geleden van Les Bleus verloren: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, De Bruyne en Eden Hazard. Kompany, Dembélé en Fellaini zijn intussen gestopt, Chadli werd niet geselecteerd, Lukaku is geblesseerd.

Roberto Martinez gaf dinsdagavond in Doha de naam van één Belgische basisspeler officieel vrij. Dat deed hij voorheen nog nooit. “Eden Hazard staat aan de aftrap”, vertelde de bondscoach op plechtige toon. Een niet mis te verstaan signaal, waarmee Martinez duidelijk wilde maken: ik twijfel niet aan mijn aanvoerder.

“Eden Hazard is onze kapitein”, aldus de bondscoach. “De voorbije twee jaar waren soms moeilijk voor hem, omdat hij minder speelde. Hier bij de nationale ploeg zit hij in een andere omgeving. Wij zijn trouwens een betere ploeg als Eden in onze kleedkamer zit. Zo simpel is het.”

Al voegde Martinez er meteen aan toe. “Omdat er minstens vijf keer gewisseld mag worden, is de aanpak helemaal anders. Het belang van wie er start, invalt en de match eindigt, is niet meer zo belangrijk.”

“Eden Hazard staat aan de aftrap”, verklaarde Roberto Martinez op zijn persconferentie. — © BELGA

Niet zoals Messi

Canada verdient respect, maar de Rode Duivels zijn het aan hun stand verplicht om woensdag de zege te grijpen. Zo niet, dan maken ze het zichzelf heel moeilijk, vraag maar aan Lionel Messi. “Ik had al voorspeld dat er door de korte voorbereiding verrassingen zouden zijn op dit WK”, wist Martinez. “Dat is al uitgekomen door de zege van Saoedi-Arabië tegen Argentinië. Wij zijn er helemaal klaar voor. Canada eindigde in zijn kwalificatiegroep voor de VS en Mexico, dat zegt genoeg. Het zal ook met een groot hart voetballen, omdat dit hun eerste WK-deelname ooit is. Net als toen we vier jaar geleden tegen Panama speelden. Maar wij weten wat we moeten doen.”

Wij ook. Winnen.